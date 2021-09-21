Названо найшкідливіші страви з картоплі, які зіпсують шлунок і серце

Чим шкідлива картопля / pixabay

Картопля - це один з найпопулярніших овочів в нашому раціоні. У картоплі міститься достатня кількість корисних речовин і вітамінів. Однак приготування картоплі має значення і найсмачніші страви з нього можуть стати небезпечними для організму.

Лікар-дієтолог Тамара Прунцева розповіла, в якому вигляді картопля стає шкідливою для нашого організму.

У картоплі є магній, калій, білки і кальцій. Але також в цьому овочі багато вуглеводів. За словами фахівця, страви з картоплі повинні бути в раціоні регулярно. Однак не варто їсти на ніч і потрібно стежити за тим, щоб не було переїдання, а протягом дня калорії спалювалися.

Дієтолог зазначила, що найкориснішим приготуванням картоплі запікання і варіння. Тримати довго картоплю у воді не рекомендується, так як більшість мінералів міститься на поверхні.

Найшкідливішими стравами з картоплі лікар назвала картоплю, смажену у фритюрі і приготування "по-селянськи".

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При термічній обробці при високих температурах з картоплі зникають всі корисні мінерали і вітаміни. А приготування цього овоча з великою кількістю вершкового або рослинного масла роблять картоплю жирною і важкою для шлунка.

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Крім того, надмірне вживання картоплі може привести до появи холестеринових бляшок. А постійне приготування пюре теж має свої мінуси - в таке блюдо часто використовують масло, молоко, вершки. Це додаткові калорії.

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