Лікар детально розповіла, що робити із хронічною втомою

Лікар назвала причини втоми / Andrezza Haddaway / Flickr

З хронічною втомою стикається величезна кількість людей у всьому світі.

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва розповіла в Instagram, як з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми і що з нею робити.

Найочевидніші причини хронічної втоми:

Железодефицит. Навіть якщо ваш гемоглобін в нормі, перевіряємо феритин.

Навіть якщо ваш гемоглобін в нормі, перевіряємо феритин. Гіпотиреоз.

Дефіцит гормонів щитовидної залози = хронічна втома . Дивимося аналізи.

= хронічна втома . Дивимося аналізи. Хронічна інтоксикація. І тут потрібно покопатися. Причин може бути багато: паразитози, грибкова інвазія, віруси (той же герпес і Епштейн), аутоімунний процес.

І тут потрібно покопатися. Причин може бути багато: паразитози, грибкова інвазія, віруси (той же герпес і Епштейн), аутоімунний процес. Гіпоксія. Тут вам і залізодефіцит, і дефіцит жирів в раціоні, і стан судинної стінки.

Тут вам і залізодефіцит, і дефіцит жирів в раціоні, і стан судинної стінки. Інсулінорезистентність і діабет. Треба дивитися аналізи.

Харчування. Проаналізуйте на предмет дефіциту жирів і надлишку вуглеводів. Цей пункт треба було поставити на перше місце.⠀

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Нагадаємо, раніше медики говорили, що для росту м'язів просто необхідний білок - амінокислоти, які надходять з їжею, стають будівельним матеріалом для нових м'язових клітин.

І лікарі назвали відразу сім білкових продуктів, які допомагають м'язам рости.