Лікар назвала "особливий" симптом штаму Дельта: таких проявів в минулому майже не було

Часто "Дельта" дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію.
Дельта-штам в Україні став домінантним серед нових COVID-випадків, повідомив 27 вересня головний санітарний лікар України Ігор Кузін −, а отже, більшості людей варто бути готовими до зустрічі саме з таким різновидом вірусу.
Лікар-пульмонолог Світлана Гук зауважила, що Дельта-штам часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію – це незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів раніше, під час перших хвиль коронавірусної інфекції, майже не було. передає ТСН.
"Але і звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем теж можуть бути проявами "Дельта"-штаму", – каже лікарка. Вона також додала, що у разі легкого перебігу хвороби, коли пацієнт перебуває вдома і немає потреби в госпіталізації, одужання настає протягом двох тижнів.
"Якщо ж хвороба перебігає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт перебуває в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10-14 днів до місяця і більше", – розповіла Світлана Гук.
Що відомо про штам Дельта
- "Дельту" вперше виявили в Індії. Штам має дві ключові мутації зовнішньої "спайкової" частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. ВООЗ раніше визнала його таким, що "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.
- Водночас вакцини проти цього штаму, ймовірно, є ефективними. Втім, епідеміологи в США стверджують, що навіть люди, які імунізувалися проти COVID-19, можуть заражати інших штамом "Дельта".
- За останніми даними МОЗ, в Україні вже виявлено 958 випадків коронавірусу, який спричинений штамом "Дельта".