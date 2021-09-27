У МОЗ пояснили, чи варто приймати антибіотики при застуді та як одужати найшвидше

У МОЗ розповіли, як правильно лікувати ГРВІ / gorod-uspeha.com

Майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками. Люди зловживають прийомом антибіотиків без звернення по медичну допомогу, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної.

Гострі вірусні інфекційні захворювання (ГРВІ) необхідно лікувати, впливаючи на окремі симптоми. Водночас не потрібно займатися самолікуванням, а звернутися за допомогою до лікарів, підкреслює пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

То що робити, якщо підхопили ГРВІ

Перше – повідомити про це свого сімейного лікаря.

Друга рекомендація може звучати нудно, але вона дійсно працює, а головне – не шкодить вашому здоров'ю: найдієвіший метод лікування гострої респіраторної інфекції – симптоматичний. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, прийом судинозвужувальних препаратів під час нежитю).

У разі виникнення ГРВІ найкращими "ліками" є:

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відпочинок та ліжковий режим

рясне пиття теплої рідини

провітрювання приміщення проживання

збалансоване та раціональне харчування

жарознижувальні препарати (у разі необхідності)

А як же ускладнення

Антибіотики теж вам у цьому не допоможуть. Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу.

Так, за даними Центру громадського здоров’я, 90 % усіх антибіотиків, призначених на рівні сімейної медицини, використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів.90 % таких інфекцій спричинені вірусами.

"Тож, якщо ви приймете антибіотик, ваша вірусна інфекція нікуди не зникне, а ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому, – сильно підвищиться", – наголосили у МОЗ.

Не займатися самолікуванням. В разі виникнення перших симптомів ГРВІ звертайтеся до свого сімейного лікаря та проконсультуйтеся з ним з приводу необхідності вживання антибіотиків.