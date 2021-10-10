Вчені виявили смертельну небезпеку в бороді чоловіків

Вчені розповіли про небезпеку бороди / ВладТайм

Бороди у чоловіків містять величезну кількість мікробів - їх більше, ніж у шесті собак, включаючи смертельні бактерії. До такого висновку прийшли вчені, передає The Sun.

Фахівці виявили, що борода у половини чоловіків, відібраних для дослідження, містила паразитів.

Вивчивши бороди 18 чоловіків і шерсть 30 собак різних порід, вчені встановили, що навіть у гончих рівень мікробів нижче, ніж в досліджених бородах.

Професор Андреас Гутцайт з швейцарської клініки Хірсланден сказав: "дослідники виявили значно більш високе бактеріальну навантаження в зразках, взятих із чоловічої бороди, в порівнянні з шерстю собак".

Дослідження показало, що всі бородаті чоловіки у віці від 18 до 76 років показали високий рівень мікробів, в той час як лише 23 з 30 собак мали високий рівень мікробів у шерсті, а в інших — середній рівень.

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Раніше Главред писав про те, що на митному пункті "Гоптівка" (Харківська область) українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України до Росії.

Під час перевірки автобуса, який прямував на територію РФ, від одного з пасажирів, громадянина України, службовий собака відчув специфічний запах.

Після особистого огляду прикордонники відчули в бороді 32-річного чоловіка згорток з марихуаною. За словами пасажира, він намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії.

Прикордонники вже поінформували уповноважені органи, які і визначать, чи є вилучена речовина наркотичною.