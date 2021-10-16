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Вчені розповіли, як пити антибіотики без шкоди здоров'ю

16 октября 2021, 04:18

Жоден антидот не може повністю зберегти біорізноманіття мікробіоти після антибіотика, а ось знизити токсичний ефект може.

Антибіотики
Як не нашкодити організму під час прийому антибіотиків / УНІАН

Вчені провели дослідження і з'ясували, як знизити токсичність для організму під час прийому курсу антибіотиків, повідомляє EMBL.

Фахівці проаналізували 144 препарати, які найчастіше призначають лікарі та їхній вплив на 27 найбільш поширених штамів бактерій, котрі населяють кишківник.

Спочатку вчені з'ясували, що антибіотики з сімейства тетрациклінів і макролідів не тільки зупиняли зростання корисних бактерій (бактеріостатичну дію), але і приводили до їх загибелі. Однак половина штамів цих бактерій загинула після впливу тетрацикліну і макролідів.

Три найбільш часто використовуваних антибіотиків: доксициклін, еритроміцин і азитроміцин – призвели до загибелі декількох штамів бактерій, а зростання інших було тимчасово придушене.

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Згодом вчені аналізували ефект 1200 вже схвалених для людини препаратів, щоб знайти в них "протиотруту" антибіотикам. Під час дослідження вченим дійсно вдалося знайти такі антидоти, які при комбінованому прийомі захищали деякі бактеріальні штами від загибелі, одночасно не знижуючи ефективності антибіотиків проти патогенних бактерій.

Як відомо, жоден антидот не може повністю зберегти біорізноманіття мікробіоти після антибіотика, а ось знизити токсичний ефект може.

Тепер вчені проводять подальші експерименти, щоб точно визначити комбінації і дозування препаратів для оптимального захисту мікробіоти кишечника.

Раніше Главред повідомляв про те, що для того, щоб не отримати ускладнення при застуді, категорично не можна переносити хворобу на ногах і продовжувати займатися звичними справами в звичайному темпі, розповіла терапевт і сімейний лікар Ганна Красюк.

Спеціаліст зазначила, що, якщо почався нежить, з'явився кашель або інші ознаки застуди, то необхідно залишитися вдома на кілька днів. Навіть за відсутності температури таке захворювання може викликати серйозні ускладнення.

viber
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