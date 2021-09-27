Названо найнебезпечніший чай, який може нашкодити здоров'ю

Гарячий чай небезпечний для здоров'я / pixabay

Лікар-дієтолог і гастроентеролог Маргарита Арзуманян розповіла, що гарячий чай у холодну пору року вважається універсальним засобом, щоб підбадьоритися і зігрітися. Але такий напій може бути небезпечний для здоров'я.

За словами медика, занадто висока температура чаю дуже шкідлива, так як може пошкодити стравохід і гортань.

Пити чай взимку і в холодну пору року потрібно трохи остиглим. Регулярне пошкодження і опіки стравоходу і гортані небезпечні, так як можуть викликати інші, більш небезпечні порушення.

"Краще, якщо чай співвідноситься з температурою тіла. Він може бути трохи гарячіше, 40 градусів, але окріп пити не варто однозначно. Я б порекомендувала почекати хвилин п'ять, щоб не було палючого відчуття", - пояснила лікар, передає радіо Sputnik.

Вона зазначила, що в зігріваючий чай потрібно додавати трави: чебрець, сушені яблука, скоринки апельсина і корицю. І варто пам'ятати про те, що зігріваючий ефект будь-якого чаю носить тільки психологічний характер.

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"Чай зігріває в момент: рот відчуває температуру, нам здається, що ми зігрілися, в шлунку ми температуру не відчуваємо. Це скоріше психологічний ефект", - підкреслила експерт.

Також варто восени пити чай з каркаде. Цей напій з суданської троянди містить антоціани, які зміцнюють стінки кровоносних судин. Такий чай складається з вітамінів і органічних кислот, які сприяють поліпшенню загального стану організму. Чай з каркаде зміцнює імунітет і знижує ризик розвитку респіраторних захворювань.

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Однак чай з каркаде потрібно вживати в помірних кількостях, так як кислота може впливати на руйнування емалі зубів.

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