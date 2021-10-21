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Як розпізнати "ковідний" кашель: відповідь британських лікарів

21 жовтня 2021, 23:57

Фахівці підкреслили, що самостійно відрізнити коронавірус від ГРВІ часто складно, так як у цих хвороб схожі симптоми.

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Як розпізнати кашель при коронавирусе / slovami.net

Британські лікарі дали слушні поради щодо того, як визначити кашель, котрий виникає при зараженні COVID-19, пише The Mirror.

Як стало відомо фахівцям, близько 68% перенесли коронавірусну інфекцію, серед інших скарг називали і сухий кашель. Це другий за поширеного симптом COVID-19.

Лікарі відзначають, що "ковідний" кашель відрізняються тим, що виходить ніби з легких, він глибокий і при цьому без мокротиння. Також фахівці звернули увагу, що не завжди такий симптом — ознака саме коронавірусної інфекції.

Такий кашель може з'явитися на тлі алергії, астми та інших хвороб, його поява може спровокувати куріння або занадто сухе повітря в приміщенні.

Фахівці підкреслили, що самостійно відрізнити коронавірус від ГРВІ часто складно, так як у цих недуг схожі симптоми. Через що вони порадили не займатися самодіагностикою, а при перших ознаках зробити тест.

Коронавірус в Києві

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький 18 жовтня розповів про те, що ситуація із захворюваністю COVID - 19 у Києві вказує на тенденцію руху міста в червону зону карантинних обмежень. На той момент у лікарнях Києва було заповнено 70% ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Київський градоначальник Віталій Кличко підтверджував інформацію, згідно з якою в Києві незабаром можуть посилити карантин. При цьому він назвав масову вакцинацію єдиним способом уникнути жорстких карантинних обмежень.

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