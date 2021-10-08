Як не захворіти на грип та ГРВІ: у Міндзраві дали дієві поради

Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення або відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого.
Осінь - активна пора хвороб. Тому зараз навколо грипу, ГРВІ та COVID-19 існує безліч міфів. Щоб не захворіти, потрібно дотримуватися простих, а головне ефективних порад, повідомляє Центр громадського здоров'я України на сторінці в Facebook.
Яких порад слід дотримуватися
Так, щоб не захворіти потрібно дотримуватися найдієвіших порад і профілактики, а саме:
- Необхідно частіше мити руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. Або ж використовуйте антисептики на основі спирту;
- Правильно носіть маску. Вона має повністю закривати рот і ніс;
- Тепло одягайтеся і тримайте ноги в теплі. Важливо, що перегрів так само небезпечний, як і переохолодження;
- Частіше провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання;
- Уникайте контактів з хворими, так само і самі - залишайтеся вдома, якщо вам стало зле. Тримайте дистанцію з іншими не менше 1,5 м.
- Вакцинуйтеся - це найефективніший метод профілактики захворювання і ускладнень;
- Харчуйтеся збалансовано, будьте фізично активними і повноцінно спіть;
- При перших ознаках респіраторного захворювання обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря.
Основними симптомами грипу є:
- Підвищена температура тіла;
- Сльозотеча;
- Біль в горлі;
- Кашель;
- Нежить;
- Біль у м'язах.
Споконвіку використовуються народні засоби, пом'якшують симптоми грипу і сприяють загальній підтримці організму, наприклад, пиття теплої рідини у вигляді чаю з лимоном або листя, гілочок, ягід малини, смородини.
Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення або відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми і лікування - аж до постійної відсутності симптомів.