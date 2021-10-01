"Одиниці на мільйони":експерт назвав головні протипоказання до вакцинації від COVID-19

Арістов акцентував увагу на важливості вакцинації / УНІАН

До вакцинації проти коронавірусу не існує абсолютних протипоказань, але є відносні. Зокрема, не можна робити щеплення людям з підвищеною чутливістю до компонентів вакцин, алергікам. Таку думку під час чату на Главреді озвучив відомий інфекціоніст Вадим Арістов.

"Єдине протипоказання − це анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини", − говорить він. Ще одним варіантом Арістов називає різні алергічні реакції на конкретні компоненти, але під це підпадають "одиниці на мільйони людей".

Своєю чергою експерт зазначив, що неможливо знати про наявність таких протипоказань до того, як людина зробить першу дозу. Тому не потрібно боятися щеплення.

"Це питання про те, чи хоче людина мати великий ризик госпіталізації і смерті. Тож, звичайно, вакцинуватися потрібно всім", − додав інфекціоніст.

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