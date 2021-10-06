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Подвійна недовіра: інфекціоніст пояснив, що не так з російськими вакцинами проти COVID-19

6 октября 2021, 16:30

Російська вакцина просувалася політичним шляхом, тому вона й викликає таке відторгнення, зазначив Арістов.

Вадим Арістов
Арістов оцінив російську вакцину від коронавірусу / Главред

З дивовижною агресивністю Москва нав'язує "Супутник-V" країнам Євросоюзу. Проте європейці ввічливо відмовляються, оскільки їм мало гучних заяв Кремля, що його вакцина найкраща. Відомий інфекціоніст Вадим Арістов під час чату на Главреді висловився на тему, чому РФ програє у війні вакцин проти коронавірусу.

Експерт зазначив, що російська вакцина просувалася політичним шляхом, тому вона й викликає таке відторгнення. Також у Росії, як у держави-агресора, і так погана репутація. Крім того, в Арістова немає відповіді на питання, чому росіяни не дали всіх даних про свою вакцину.

Як приклад він наводить дослідження в Аргентині, в ході якого виявилося, що в другій дозі російського "Супутника" є залишки генетичної конструкції вірусу. Тому він може мати інфекційну здатність, тобто заражати. Це, за словами Арістов, свідчить про недбалість і поспіх при виробленні вакцини.

"Тобто, є певні гріхи, які не показали відразу, а через це виникла недовіра до вакцини", – додав інфекціоніст.

На закінчення він зазначив, що "Супутник-V" є цілком собі "нормальною вакциною", але з дуже поганим портфоліо, комунікацією та низьким рівнем довіри до виробників.

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Нагадаємо, раніше Аристов назвав головні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Абсолютним протипоказанням для вакцинації він називає анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини.

Своєю чергою експерт зазначив, що неможливо знати про наявність таких протипоказань до того, як людина зробить першу дозу. Тому не потрібно боятися щеплення. "Це питання про те, чи хоче людина мати великий ризик госпіталізації і смерті. Тому, звичайно, вакцинуватися потрібно всім", – додав інфекціоніст.

Читайте повну версію чату з інфекціоністом Вадимом Арістовим.

viber
вакцинація Вадим Арістов вакцинація від коронавірусу Спутник V
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