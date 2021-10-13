УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоров'я

Дієтолог розповіла, чому важливо включати до раціону рибу

13 октября 2021, 20:32

Щоб подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, фахівець рекомендувала влаштовувати "рибні дні" 2-3 рази на тиждень.

Риба
Дієтолог повідала про користь риби / pixabay

Риба - чудове джерело білка, ненасичених жирних кислот та вітамінів А, Е і D, повідомила в соцмережі дієтолог Світлана Фус.

Але в першу чергу, як зазначила дієтолог, риба містить омега-3 жирні кислоти.

"Вони потрібні для повноцінного харчування, тому що не виробляються в організмі, для ефективної профілактики серцево-судинних захворювань", - зазначила фахівець.

Читайте такжеВчені розповіли, чому людям під час дієти не можна дивитися зимові фільми

Фус повідомила, що хорошим джерелом омега - 3 кислот є оселедець.

Реклама

"Пам'ятайте, що рибу їсти обов'язково треба, причому жирну з холодних морських глибин: оселедець, скумбрію, лососеві", - перерахувала дієтолог.

Щоб подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, фахівець рекомендувала влаштовувати "рибні дні" 2-3 рази на тиждень.

"Мати рибу в своєму меню - значить надійно захистити своє серце", - підсумувала Фус.

Раніше Главред писав про те, що осінь - саме час подбати про свій імунітет, переглянути свій раціон і харчові звички. Що має бути в холодильнику восени - розповіла спортсмен, віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренер Євгенія Самойлова.

viber
здоров'я риба дієтолог Світлана Фус
Зараз ви переглядаєте новину «Дієтолог розповіла, чому важливо включати до раціону рибу». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше День дівчаток 2021: прикольні картинки і милі привітання до святаДень дівчаток 2021: прикольні картинки і милі привітання до свята Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негодиУкраїну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осеніПрикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Стаття Медведєва: якого "адекватного" керівництва України готовий терпляче чекати КремльСтаття Медведєва: якого "адекватного" керівництва України готовий терпляче чекати Кремль

Последние новости

13:07

У РФ оголосили про готовність до запуску ПП-2, а у Байдена відмовилися від удару по трубі Газпрому

12:57

"Вимагаю мільярд євро компенсації": працівник Укрпошти захотів грошей за примусову вакцинацію

12:20

Гороскоп на 15 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: освічення у коханні або грошові надходження Видео

12:07

Україна стала ближче до введення подвійного громадянства: у МВС повідомили терміни

12:01

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза в ЄС тривають: у Європі знову злетіла ціна на газ Видео

Реклама
11:53

Ціни на яблука проломили трирічне "дно": що відбувається

11:43

Чорне міні і стрижка "під хлопчика": 72-річна Алла Пугачова заінтригувала фанатів

11:17

Смерть Антона Полякова: у МВС прокоментували версію про вбивство

11:17

Що робити, якщо тягне на солоне - відповідь доктора Комаровського

10:31

Коронавірус продовжує лютувати в Україні: в "помаранчевій" зоні опинилися 17 областей

10:03

Трохи дощів, трохи тепла: яка погода в Україні буде на Покров і довгі вихідні

09:30

Ковід не закінчиться ніколи: чи потрібен Україні локдаун мнение

09:21

Добовий приріст хворих COVID-19 досяг максимуму за весь час пандемії: тривожні дані МОЗ

08:32

На Волині у врожаю картоплі виявили рак: не можна їсти навіть тваринам Видео

08:00

Свати повертаються: з'явився трейлер 7 сезону

07:29

При огляді тіла Полякова знайшли невідому речовину та гроші: у МВС повідомили нові деталі Видео

06:30

Астролог розповів, що доводить до сказу кожен із знаків зодіаку

06:20

Чому важливо зупинити "шкарпетизацію" Дня захисника України мнение

05:52

На Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона очікує діалог щодо Донбасу: експерт зробив прогноз Видео

05:40

Прикмети на 14 жовтня: що не можна робити жінкам на Покров Пресвятої Богородиці Видео

Реклама
05:40

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

05:30

Стаття Медведєва і військова операція РФ: колишній глава СБУ розкрив сценарій Москви проти України

05:30

Злата Огневич в прозорій сітці поманила "булочками" і розповіла, навіщо пішла на Холостячку

04:14

Який горіх корисніше всього для серця і судин - відповідь дієтолога

03:10

Меню на Покров Пресвятої Богородиці: що потрібно готувати Видео

02:39

Покрова Пресвятої Богородиці: душевні привітання і картинки до свята

02:37

Дієтолог назвала продукти, які можна їсти на ніч

02:31

У МОЗ наполягають на продовженні шкільних канікул - що відомо Видео

01:53

День захисника України: привітання, картинки та листівки до свята

01:46

Як пов'язані перець і здоров'я кишечника з серцем - відповідь експерта

01:15

У Мінцифрі пояснили, чому в мобільному додатку Дія так мало послуг Видео

13 октября, среда
23:57

Високий рівень небезпеки: п'ять областей на межі потрапляння до "червоної" зони Видео

23:25

З'ясувалося, кому колотимуть бустерні щеплення від коронавірусу

23:05

У Норвегії чоловік застрелив людей з лука Фото Видео

22:54

Туристам назвали найбезпечніші міста світу для подорожей

22:42

З'явилося відео останніх хвилин життя нардепа Полякова Видео

22:06

У Чорному морі військовий корабель України зазнає лиха

21:56

"Таке було в Італії": Ляшко розповів про потужну атаку штаму Дельта в Україні Видео

21:37

Київ скували передсвяткові затори: які вулиці слід об'їхати

21:24

В Україну увірветься "бабине літо" і різко потеплішає Видео

Реклама
21:08

У США повідомили подробиці візиту Нуланд до Росії

21:02

Учасник шоу "Танці з зірками" зібрався балотуватися в президенти України Видео

20:38

Комаровський розповів, на скільки заразна людина після щеплення від COVID Видео

20:32

Дієтолог розповіла, чому важливо включати до раціону рибу

20:05

Вакцинація стане обов'язковою не тільки для вчителів та чиновників: у МОЗ оновили список

20:00

Пафос заяв і дорогий піар: чим для нашої країни закінчився саміт Україна-ЄС

19:47

У "швидкій" помер іноземець, якого відмовлялися приймати лікарні

19:46

"Ви вбиваєте Різдво!": глядачі і Маколей Калкін відхрестилися від провального перезапуску Один вдома Видео

19:43

В Україні смертність від COVID-19 різко зросла: оприлюднена нова статистика Видео

19:25

Україна запропонувала Росії зіграти в "Гру в кальмара": шансів у РФ малувато

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять