"Буде тільки Дельта": Комаровський озвучив ключові засоби для профілактики COVID-19

Також доктор закликав українців щепитися / УНІАН

Головними засобами для профілактики коронавірусу COVID-19 є провітрювання приміщень та вакцинація. Варто відкривати кватирки там, де це можливо, розповів кандидат медичних наук та відомий педіатр Євген Комаровський.

"Все, що ми можемо зараз – вентиляція приміщень та вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна...", – порадив медик в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, з людьми можна зустрічатися, але на свіжому повітрі.

Лікар також висловився щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні. Педіатр вважає, що штам коронавірусу "Дельта" витісняє інші.

"Я б хотів сказати: А що за вересень відбулося нового в плані коронавірусу? Практично нічого, крім "Дельти", не залишилося, буде тільки цей варіант...", – зауважив лікар Комаровський.

Що відомо про штам "Дельта"

"Дельту" вперше виявили в Індії. Штам має дві ключові мутації зовнішньої "спайкової" частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. ВООЗ раніше визнала його таким, що "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

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Водночас вакцини проти цього штаму, ймовірно, є ефективними. Втім, епідеміологи в США стверджують, що навіть люди, які імунізувалися проти COVID-19, можуть заражати інших штамом "Дельта".

За останніми даними МОЗ, в Україні вже виявлено 958 випадків коронавірусу, який спричинений штамом "Дельта".